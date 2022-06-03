Seien Sie gespannt auf den charttechnischen Jahresausblick 2026:

Bei vielen Anlageberatern und Privatanlegern beliebt und bekannt ist der traditionelle charttechnische Jahresausblick von Jörg Scherer, Leiter Technische Analyse bei HSBC Deutschland. Auch für das Jahr 2026 wirft er für Sie wieder einen Blick in die vielzitierte „große Glaskugel“ und analysiert:

Aktienmärkte

Rentenmärkte

Währungen

Edelmetalle und Rohstoffe

Der Jahresausblick in schriftlicher Form

Die Analysen des Jahresausblicks können Sie neben dem Webinar auch demnächst in schriftlicher Form erhalten. Diese finden Sie in unserem

börsentäglich erscheinenden Daily Trading Newsletter.

regelmäßigen Kundenmagazin "Marktbeobachtung". Die Ausgabe mit dem kompletten Jahresausblick kann in Kürze hier kostenfrei gelesen werden.

In der Print-Ausgabe der Marktbeoachtung für Dezember / Januar erhalten Sie den Ausblick auf Aktienmärkte und Rohstoffe / Edelmetalle. Die Teile zu Renten und Währungen finden Sie nur in der Online-Ausgabe oder unserer Marktbeobachtungs-App.

Die Marktbeobachtungs-App können Sie hier herunterladen:

Unsere Marktbeobachtungs-App im App-Store

Die weiteren Veröffentlichungstermine der einzelnen Teile des Daily Trading Newsletters werden hier in Kürze bekanntgegeben.

Der Jahresausblick als Live-Event

Nicht nur in Textform, sondern auch in Form eines Live-Events möchten wir Ihnen den Jahresausblick servieren!

Passend zum Start in das neue Jahr lädt Jörg Scherer traditionell zu einem Live-Webinar der besonderen Art. Freuen Sie sich auf eine Veranstaltung, vollgepackt mit Technischer Analyse. Das Webinar ist selbstverständlich kostenlos und findet über Zoom statt.

Falls Sie sich für weitere Themen interessieren, besuchen Sie auch unsere Webinarseite.